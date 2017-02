Palermo, 28 feb. (askanews) - Una banda dedita allo spaccio di droga è stata smantellata dai carabinieri di Palermo all'interno del popolare quartiere Zen 2. Sono 24 le persone finite in manette, di cui 19 in carcere e 5 ai domiciliari. Le ordinanze di custodia sono state emesse dal gip di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, e scaturiscono dalle indagini coordinate dal procuratore Francesco Lo Voi, dal procuratore aggiunto Teresa Principato, dai sostituti della DDA Siro De Flammineis e Annamaria Picozzi, in collaborazione con i sostituti procuratori Bruno Brucoli e Silvia Benetti L'indagine, denominata "Teseo", ha consentito di disarticolare l'organizzazione retta da un triumvirato "promotore" delle attività con funzioni direttive su diversi "pusher", il cui operato è sempre stato supervisionato da altrettanti "fiduciari". E' la prima volta che all'interno dello Zen 2 viene contestato il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.