Palermo, 18 gen. (askanews) - Dall'alba di oggi oltre 150 finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura etnea, stanno eseguendo 29 misure cautelari personali, di cui 14 arresti domiciliari e 15 provvedimenti di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nonché il sequestro di 25 impianti di distribuzione di carburante tra le province di Catania, Ragusa, Siracusa ed Enna.

Ai destinatari delle misure è contestata l'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti petroliferi immessi nel mercato nazionale in evasione d'imposta (Accise e IVA), utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, falso ideologico, frode in commercio e turbata libertà del commercio.

I particolari dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10,30 al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania.