Palermo, 20 dic. (askanews) - Mercoledì 21 dicembre alle 20.30 al Sanlorenzo Mercato di Palermo saranno le note musicali dei grandi classici natalizi a sugellare l'atmosfera delle feste, per un concerto inedito che per la prima volta riunisce le tre eccellenze musicali della città: il Conservatorio Vincenzo Bellini, l'Orchestra Sinfonica Siciliana e la Fondazione Brass Group, già partner del Mercato per il ciclo di appuntamenti musicali "Buoni motivi", in scena da novembre all'interno della rassegna di eventi culturali "Piazza Mercato". Per questa occasione straordinaria le tre realtà della grande musica palermitana si troveranno tutte insieme sullo stesso palco con i loro musicisti più talentuosi. In scaletta, per l'occasione, un repertorio ad hoc che spazia dalla musica classica allo swing, dagli standard jazz ai brani storicamente associati alle atmosfere natalizie, per vivere l'atmosfera delle feste impreziosita dalla musica più suggestiva.

(Segue)