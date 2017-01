Aperte le votazioni online. In corsa Igor Gelarda e Ugo Forello

Palermo, 18 gen. (askanews) - Si sono aperte stamani alle 10 sul blog di Beppe Grillo le votazioni online per scegliere chi sarà il candidato sindaco di Palermo per il Movimento 5 Stelle. Dei cinque candidati risultati i più votati nella precedente tornata di "comunarie" pentastellate, in corsa sono rimasti soltanto il poliziotto Igor Gelarda e l'avvocato Ugo Forello.

Gli altri tre, infatti, nei giorni scorsi hanno deciso di abbandonare la competizione. Le votazioni, che si svolgono attraverso la piattaforma Rousseau, si chiuderanno questa sera alle 19.