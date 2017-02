Palermo, 25 feb. (askanews) - Un'affollatissima convention ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale dell'avvocato Ugo Forello come candidato del Movimento 5 Stelle alle comunali di Palermo. Arrivato in bicicletta all'istituto Padre Messina del Foro Italico, Forello ha illustrato la sua ricetta per il governo della città. Oltre lui, sul palco sono saliti alcuni deputati regionali, guidati da Giancarlo Cancelleri, e i quaranta candidati al consiglio comunale.

"Siamo di fronte a un cambiamento di metodo che poi determinerà un cambiamento di contenuti - ha detto Forello -. Noi non possiamo richiedere la partecipazione dei cittadini solo e solamente in occasione delle tornate elettorali e poi dimenticarci di loro durante la legislatura. Ci impegneremo in maniera fattiva e concreta a rendere partecipi i cittadini con specifici istituti, che poi proporremo, anche dopo l'elezioni e nel corso di tutta la durata dell'amministrazione a 5 stelle".

Eppure soltanto da pochi giorni la lista ha ricevuto l'ok da Beppe Grillo. Un ritardo che aveva agitato non poco lo stesso candidato sindaco che però assicura: "Non c'è nessuna ingerenza da parte del leader. Questo gruppo di attivisti sta scrivendo il progetto in assoluta autonomia. Non ho mai visto ingerenze in questa splendida esperienza". (Segue)