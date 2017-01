Palermo, 13 gen. (askanews) - "Palermo si candida a diventare capitale della cultura ma lascia che i suoi giovani si formino in scuole gelide. È l'ennesimo paradosso di questa amministrazione che in cinque anni ha preferito concentrarsi su proclami e operazioni di immagine più che a risolvere i problemi che stanno a cuore ai cittadini". Lo ha detto Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco di Palermo.

"È indecente - ha aggiunto il leader dei Coraggiosi - che centinaia di istituti oggi abbiano ancora impianti di riscaldamento obsoleti oppure fuori uso e che la manutenzione ordinaria non sia adeguata alle esigenze di chi lavora ogni giorno nelle nostre scuole. Palermo è la quinta città d'Italia e punta a diventare un riferimento culturale per il Paese, ma tra i suoi istituti propone ancora strutture fatiscenti".

Quindi Ferrandelli ha concluso: "L'emergenza delle scuole infatti non è un problema nuovo: si sapeva e si poteva prevenire. Ma chi ha amministrato la città fino ad ora non è stato in grado di proporre alcuna soluzione per ripristinare i termosifoni danneggiati, le tubature vecchie e gli impianti elettrici che risultano inadeguati. In questi giorni ho ascoltato con interesse i racconti di molti genitori e ho capito che le famiglie sono stanche di doversi affidare a soluzioni estemporanee. Occorre trovare risposte veloci e certe perché non è accettabile dovere aspettare una emergenza per scoprire che gli impianti non erano stati ancora nemmeno testati".