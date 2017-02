Palermo, 24 feb. (askanews) - Fabrizio Ferrandelli, già candidato sindaco, e Marianna Caronia, leader del movimento civico "Amo Palermo", hanno oggi siglato un accordo politico programmatico che pone l'accento e mette nero su bianco i reciproci impegni e obiettivi nell'interesse del rilancio della città di Palermo. Dopo avere partecipato attivamente alle fasi preparatorie della candidatura di Fabrizio Ferrandelli a sindaco di Palermo, Marianna Caronia, già leader del movimento civico "Amo Palermo", ha dunque scelto di impegnarsi in prima persona nel sostenere la scelta del leader dei Coraggiosi.

In uno scenario politico confuso e incerto, che rappresenta la riprova della crisi di identità della politica tradizionale e scelte lontane dal comune sentire, viene dunque presentato un progetto condiviso che si prefigge l'indispensabile obiettivo di dare vita e forza ad un movimento che rilanci la partecipazione popolare per un nuovo protagonismo democratico, con particolare attenzione alle peculiarità territoriali dell'amministrazione comunale di Palermo, in ogni sua sfaccettatura e articolazione. L'ambizioso obiettivo è quello di disconnettere l'azione amministrativa da una inadeguata volontà politica che per anni ha mortificato le legittime aspettative di cambiamento e miglioramento dei cittadini palermitani.