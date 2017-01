Palermo, 13 gen. (askanews) - "Ogni giorno vengono rubate 100 tonnellate di agrumi, un dato che sta mettendo in crisi il comparto su cui grava anche il peso delle importazioni e degli abusivi". Lo afferma il presidente della Coldiretti di Catania, Giovanni Pappalardo, che insieme al direttore, Giuseppe Licursi, ha partecipato stamani all'incontro in Prefettura per analizzare gli strumenti per porre fine a questa piaga sociale.

"E' stata ribadita la necessità di proseguire nell'opera di sensibilizzazione degli imprenditori a sporgere le denunce ogni qualvolta ravvisino ogni tipo di atto criminale. Abbiamo chiesto di intensificare i controlli soprattutto negli snodi principali utilizzando anche le telecamere o altri sistemi di controllo - ha aggiunto Pappalardo -. L'incontro è stato proficuo e abbiamo apprezzato la sensibilità e l'attenzione che l'istituzione ha mostrato. Bisogna lavorare tutti insieme per poter ottenere risultati concreti. Sappiamo che le forze dell'ordine fanno il massimo intervenendo ogni qualvolta ravvisino situazioni sospette o segnalazioni. Per questo bisogna ancor di più mettere a disposizione le risorse e i mezzi perché le forze dell'ordine possano operare al meglio", ha concluso.