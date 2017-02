Roma, 26 feb. (askanews) - Il centro storico di Catania nella notte è stato svegliato dal crollo di una palazzina di tre piani. Il fatto è avvenuto poco dopo le 2,30 in via Crispi. Secondo quanto riferito dai soccorsi finora sono 5 le persone finora estratte dalle macerie. Una signora anziana, di 85 anni, in seguito all'incidente ha perso la vita. Mentre una bimba di appena 10 mesi, ferita al collo, è stata portata in emergenza al pronto soccorso pediatrico. "E' in codice rosso". Con la piccola c'è anche la mamma.

Altre due persone sono state portate in ospedale, ed una di loro è grave. Della palazzina sono rimasti solo il tetto e le fondamenta. Allo stato la causa della deflagrazione potrebbe essere una perdita di gas da una o più bombole di gas. L'esplosione coinvolge anche due palazzine attigue che sono state fatte subito evacuare. Il Comune di Catania ha inviato sul posto propri operai e dirigenti.