Palermo, 17 gen. (askanews) - Aveva trasformato casa sua in un market della droga, per di più allacciato abusivamente alla rete elettrica e custodendo illecitamente delle armi. Per questo un pluripregiudicato di Floridia, in provincia di Siracusa è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. All'uomo sono stati sequestrati oltre 300 grammi di stupefacente, tra marjuana, semi di canapa indiana ed M.D.A, composto chimico sintetico al alto potere psichedelico diffuso soprattutto tra i giovani.

I finanzieri hanno appreso nei mesi scorsi che nella zona periferica di Floridia, un pluripregiudicato con precedenti in materia di armi e munizioni, spacciava sostanze stupefacenti. Dal controllo delle unità cinofile nell'abitazione è emerso che, abilmente nascosti all'interno di un banco da lavoro per falegnami, si trovava la droga.

Dalla successiva perquisizione, inoltre, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, un pugnale da caccia della lunghezza di 28 cm ed 8 proiettili inesplosi per pistola parabellum, calibro 7.65.

Dal controllo dell'abitazione, inoltre, è stato riscontrato che l'indagato si allacciava abusivamente alla rete elettrica. Le indagini continuano adesso per cercare di capire i canali di approvvigionamento dell'arrestato.