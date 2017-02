Palermo, 28 feb. (askanews) - "Riteniamo un fatto positivo che si sia stata messa fine alla gestione commissariale e che la Camera di Commercio, in questo modo, possa riprendere il suo ruolo istituzionale, in rappresentanza del mondo imprenditoriale e anche del mondo del lavoro. Auguriamo buon lavoro al nuovo presidente Albanese", afferma il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo, commentando l'elezione del presidente della Camera di Commercio Alessandro Albanese.

"Mondo imprenditoriale - aggiunge Campo - con il quale vogliamo avere quel rapporto di correttezza contrattuale indispensabile per lavorare alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio e per mettere al centro, come prioritaria, la questione morale. Siamo sicuri che la nuova presidenza saprà lavorare in direzione di questi obiettivi comuni. Chiediamo al presidente Albanese di fissare presto un incontro con le organizzazioni sindacali, anche per discutere delle problematiche contrattuali dei dipendenti, in relazione ai deficit delle Camera di Commercio, e sui temi delle risorse economiche del fondo pensioni".