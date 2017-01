Roma, 31 gen. (askanews) - "Non sono più ammissibili ritardi, scaricabarili o disinteresse. Il governo si attivi subito per velocizzare la conclusione dei lavori della SS640 Agrigento - Caltanissetta ma soprattutto avvii un´iniziativa per acquisire immediatamente i dati della verifica strutturale del ponte di Petrusa da parte dell´Anas affinchè al più presto venga riaperto". Così il parlamentare di Area popolare Nino Bosco, in un'interrogazione parlamentare presentata al Ministro dei Trasporti e delle Infrastutture Graziano Delrio.

"L'Anas, in particolare, dovrebbe provvedere a trovare un'alternativa temporanea e idonea per garantire un'adeguata viabilità ai cittadini. La chiusura a tempo indeterminato del ponte di Petrusa è del tutto inaccettabile, ha causato e causa tuttora - prosegue il deputato agrigentino - enormi disagi per studenti e pendolari costretti a percorsi alternativi, inadeguati per il grande flusso di veicoli diretti quotidianamente ad Agrigento".

"La fine dei lavori era stata annunciata dall´Anas entro dicembre 2016. Siamo a gennaio e il primo lotto è ancora sottoposto a lavori. Ritardi non piú giustificabili- conclude- che richiedono un immediato interessamento delle istituzioni a partire dal governo nazionale".