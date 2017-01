Palermo, 30 gen. (askanews) - Un 35enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa con l'accusa di essere un corriere di eroina. L'uomo, risultato residente nel comune di Vittoria, è stato notato scendere da un pullman proveniente da Catania e dopo un controllo è stato trovato in possesso di un involucro, nascosto sotto la biancheria intima, contenente 40 grammi di eroina.

Il 35enne è stato quindi tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente e, dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di Ragusa Francesco Ricco, è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e del processo per direttissima.

Lo stupefacente sequestrato dal quale, se opportunamente tagliato, sarebbe stato possibile ricavare circa 60 dosi per un valore di mercato di circa 4.000 euro, verrà invece inviato presso il Laboratorio Analisi dell'ASP di Ragusa, per gli esami finalizzati ad individuarne il principio attivo.