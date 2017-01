Città del Vaticano, 13 gen. (askanews) - "E' con grande gioia che rispondiamo alla richiesta pervenutaci tramite Evelyne Aouate, presidente dell'Istituto Siciliano di Studi Ebraici, di avere un luogo di studio e di culto per la comunità ebraica di Palermo". Questo è il commento dell'arcivescovo di Palermo mons. Corrado Lorefice alla decisione di concedere in comodato d'uso gratuito l'Oratorio di S. Maria del Sabato alla Comunità ebraica palermitana.

L'annuncio è stato dato ieri, in memoria della espulsione degli ebrei dalla Sicilia, avvenuta proprio il 12 gennaio 1493.

"La chiesa di Santa Maria del Sabato, da tempo inutilizzata per le celebrazioni liturgiche - ha spiegato Lorefice a quanto riportato dalla Radio vaticana - ci è sembrata particolarmente significativa per il riferimento allo shabbat. Stiamo cogliendo, in questo momento storico così difficile, passo dopo passo, i frutti di un sincero cammino di dialogo e di cordiale amicizia. Il nome di Dio non solo non divide ma crea ponti - afferma mons. Lorefice - Questo è un gesto di speranza e di convivenza pacifica tra gli uomini, un gesto che nasce da una realtà di amicizia".