Roma, 22 dic. (askanews) - L'intesa tra Almaviva e i sindacati è una "risposta strutturale alla crisi". Lo afferma la società, secondo cui "l'accordo firmato con i sindacati al ministero dello sviluppo economico, fondato sulla proposta avanzata dal governo, individua con efficacia i temi strategici e gli interventi per affrontare in termini strutturali la situazione di Almaviva Contact, condizione per assicurare il necessario equilibrio economico e produttivo dell'azienda".

Le misure contenute nell'intesa, "riferite a qualità, efficienza, produttività e, per un periodo temporaneo, al costo del lavoro, costituiscono gli elementi a presupposto di un nuovo progetto industriale di Almaviva Contact, in grado di combinare un'azione di risanamento stabile, la ripresa di effettiva capacità competitiva e la contestuale salvaguardia della continuità occupazionale".

L'iniziativa delle istituzioni, "a conferma dell'attenzione costante rivolta allo sviluppo della crisi e al negoziato tra le parti, ha reso possibile la definizione di un credibile percorso condiviso, attraverso corrette linee guida, impegni chiari e tempi certi, accompagnato dal temporaneo ricorso agli strumenti di ammortizzazione sociale".