Roma, 22 gen. (askanews) - Per l'allerta maltempo "rosso" in Sicilia e Calabria, domani scuole chiuse a Catania e Crotone.

Si prevedono forti piogge e temporali, raffiche di vento, fulmini e locali grandinate e mare mosso e a Catania il sindaco Enzo Bianco, dopo una consultazione con gli esperti della Protezione civile, ha confermato l'ordinanza che prevede che l'attività didattica nelle scuole domani sarà sospesa a scopo precauzionale. Nell'ordinanza si dispone anche il divieto di circolazione dei mezzi a due ruote, che non potranno dunque circolare fino alle 24 di domani.

Sono ancora attive tutte le procedure previste in questi casi: matenuti i presidi operativi ed è in funzione il Centro operativo comunale (Coc) che, secondo quanto prevede il Piano di emergenza della città di Catania, sta coordinando tutte le operazioni di Protezione civile. A partire da alla mezzanotte di oggi, e per tutta la giornata di lunedì, i cittadini catanesi sono invitati alla massima prudenza, a uscire di casa il meno possibile, a non sostare nei piani al di sotto della sede stradale e a utilizzare solo in caso di estrema necessità i mezzi privati e di conseguenza a preferire quelli pubblici.

Anche a Crotone il sindaco Ugo Pugliese, a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, dopo un'opportuno coordinamento con gli altri sindaci della provincia, per domani ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città della città.