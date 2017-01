Roma, 28 gen. (askanews) - "Affidare i primi due anni la sede dell'Autorità portuale a Catania e non ad Augusta, unico porto "Core" della Sicilia, cioè con dimensioni e traffici inimmaginabili per Catania, è un atto di banditismo politico targato Pd. Il gioco penoso di una classe politica di governo nazionale e regionale che, per meschine logiche di bottega, decide con arroganza di calpestare non solo leggi e regolamenti, ma ancora una volta la dignità del nostro territorio, insieme a quella dei deputati di maggioranza della nostra provincia, non tenuti evidentemente nel benché minimo conto". Lo ha affermato in una dichiarazione il senatore di Forza Italia, Bruno Alicata

"Il ministro Delrio, dopo avere tranquillizzato sul criterio di scelta, basato, come aveva espressamente dichiarato, sui Porti Core - ha aggiunto- ha invece turlupinato anche i deputati di riferimento di quel partito. E, insieme a loro, la nostra provincia, con alta dose di ipocrisia e senza personalità, se, come e' evidente, ha deciso di subire pressioni da qualche influente "bottegaio" etneo del suo partito. Una classe dirigente, quella del Pd siracusano, che è stata incapace di collaborare e fare squadra, per difendere tutti insieme i pezzi pregiati del nostro territorio, che oggi paga ulteriore pegno alle manovre sotto banco, ma sarebbe meglio dire 'sotto Bianco...' di quel partito ".