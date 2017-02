Palermo, 28 feb. (askanews) - "Cercare di scansare la richiesta di un intervento deciso da parte dello Stato, che porti se necessario al commissariamento della gestione del mercato ortofrutticolo di Vittoria, facendo credere, come ha fatto il sindaco di Vittoria, che si sta chiedendo il commissariamento del Comune o accusando di ledere l'immagine del territorio, come fa fatto il presidente della Commissione regionale antimafia, è un comportamento assurdo, che lascia di fatto soli gli operatori di fronte alle pressioni illecite nel mercato". Lo ha detto Francesco Campanella, senatore di Sinistra Italiana e autore di una interrogazione urgente al Ministro dell'Interno in seguito all'attentato che ha distrutto quattro camion del CAAIR, il Consorzio Autotrasportatori Artigiani Iblei Riuniti di Vittoria.

"Le denunce della società civile e dei sindacati e la posizione forte assunta da Sinistra Italiana a Ragusa hanno trovato riscontro nell'azione giudiziaria - ha aggiunto Campanella -, come dimostra il blitz Truck Express eseguito dalla Guardia di Finanza di Catania su delega della Dda etnea, che comincia a scoperchiare il sistema di estorsioni e minacce che condiziona la gestione del secondo mercato ortofrutticolo d'Italia".

"Sono piccoli passi avanti che danno speranza agli imprenditori onesti - ha spiegato il senatore -. Per questo la latitanza della politica regionale è di una gravità inaudita, considerato che attraverso il mercato di Vittoria transita una gran parte della produzione ortofrutticola regionale".