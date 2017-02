Aeroporto Falcone e Borsellino, in arrivo 44 mln

Palermo, 3 feb. (askanews) - Grande interesse del sistema bancario nei confronti dell'aeroporto di Palermo. Il pool di banche costituito da due fra i più grandi istituti italiani, Intesa SanPaolo e Unicredit, ha deliberato di finanziare in pari quota l'intero importo di 44 milioni di euro richiesto da Gesap, la società che gestisce lo scalo aeroportuale palermitano. Un segnale di grande credibilità del piano economico finanziario presentato dalla società e quindi del grande interesse col quale viene vista la positiva progressione che l'aeroporto di Palermo ha mostrato negli ultimi anni, che non è sfuggito ai grandi istituti finanziari.

Alcuni punti salienti del piano che certamente hanno attirato l'attenzione degli istituti sono il sostanziale aumento dei ricavi che dagli attuali 60 milioni viene previsto salire fino ai 94 per il 2030, ed inoltre gli utili previsti che nel periodo 2016 - 2030 sono stimati pari ad una media annua di 7,3 milioni, per non citare lo stesso valore di Ebitda per il periodo che dal 2020 in poi supererà i 20 milioni annui.

