Palermo, 15 feb. (askanews) - Scongiurata la chiusura della sede Dng di Palermo e grazie all'accordo siglato a Roma, nella sede di Confindustria. L'intesa tra sindacati e la Digital News Gathering, azienda che fornisce servizi e riprese a Mediaset e altre emittenti televisive, prevede il contratto di secondo livello e mette in sicurezza tutti i lavoratori, anche se chiamati a ulteriori sacrifici.

"Esprimiamo soddisfazione per l'accordo raggiunto, che mette in sicurezza i sei operatori e montatori della sede palermitana dell'azienda - dichiara il segretario Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso -. C'era la possibilità dell'apertura di una procedura di licenziamento collettivo e di chiusura di alcune sedi periferiche, tra cui quella di Palermo. Sarebbe venuto a mancare un presidio dell'informazione importantissimo, anche alla luce delle iniziative per la nomina di Palermo capitale della cultura. Crediamo che Palermo e la Sicilia non possano rinunciare alla divulgazione dell'informazione e che vadano fatti ulteriori investimenti per far sì che le aziende del settore si radichino sempre più, in una terra difficile come la nostra".