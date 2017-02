Palermo, 3 feb. (askanews) - Un 44enne di Termini Imerese, in provincia di Palermo, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di adescamento e violenza sessuale nei confronti di un minore, detenzione e produzione di materiale pedopornografico. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Palermo Gabriella Natale che ha accolto la richiesta della procura del capoluogo siciliano.

L'uomo, pregiudicato per reati specifici in materia di pedo-pornografia, è contitolare di una cartolibreria, ed è da anni impegnato nel sociale, come volontario di associazioni onlus, e per un lungo periodo di tempo in passato catechista e organizzatore di attività ludico-ricreative per minori nella chiesa Madre di Termini Imerese.

Le indagini hanno avuto inizio a seguito di un controllo di Polizia effettuato nei confronti dell'uomo, che era stato notato all'esterno di un esercizio pubblico termitano in compagnia di un minorenne. La tempestività dei primi accertamenti è risultata fondamentale per cristallizzare gli elementi investigativi che si sono rivelati fondamentali per il prosieguo dell'attività; questa, inizialmente di competenza della Procura di Termini Imerese, è stata successivamente definita, per competenza distrettuale, dalla Procura di Palermo.

Le indagini hanno consentito di contestare abusi sessuali consumati all'interno dell'abitazione dell'arrestato, luogo in cui l'uomo era solito ricevere minori, offrendo ripetizioni scolastiche gratuite. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'indagato avrebbe anche ripreso gli abusi sessuali con il suo cellulare. L'uomo è ora nel carcere di Pagliarelli.