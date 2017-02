L'evento in programma domenica al Sanlorenzo Mercato

Palermo, 22 feb. (askanews) - Domenica 26 febbraio Sanlorenzo Mercato di Palermo ospiterà un'eccezionale anteprima della Festa del Mandorlo in Fiore 2017 che si svolgerà ad Agrigento dal 4 al 12 marzo.

Come da tradizione, i temi dominanti dell'evento agrigentino saranno l'enogastronomia ed il folklore che quest'anno verranno declinati con ulteriore enfasi: il tema conduttore dell'edizione 2017 del Mandorlo in Fiore sarà quello delle Eredità Immateriali dell'Umanità. Oltre trenta i gruppi folk partecipanti, che per il proprio livello spettacolare e culturale rappresentano l'eccellenza a livello mondiale. Fra questi gli artisti del Danoje Festival di Gangneung - Republica di Corea, della Cavalcata dei re, nel sud-est della Repubblica Ceca , della Festa de 'la Mare de Déu de la Salut' di Algemesí, della Torri umane della Spagna, L'arte drammatica rituale di Ta'zīye dell'Iran e molti altri.

In loro rappresentanza, a Sanlorenzo Mercato a Palermo, domenica dalle 11, saranno presenti i "Tammura di Girgenti" (storico gruppo di musicisti che da sempre accompagna le celebrazioni della festa di San Calogero, il santo nero di Agrigento oggetto di eccezionale devozione popolare) per una domenica di show e dimostrazioni dal vivo.

L'evento più atteso è alle 15.30 quando il pluri-premiato pastrichef agrigentino Giovanni Mangione con un eccezionale team di 50 pasticceri e cake designer da tutta la provincia di Palermo, daranno vita alla realizzazione di una mega-torta monumentale di 300kg, con 150 kg di ricotta, 20 litri di bagna al rum, 16 placche di pan di spagna 60x40, 30 kg di decori vari ispirati alle architetture ellenistiche della Valle dei Templi e all'immancabile albero della mandorla con i suoi splendidi fiori. Una volta realizzata, tutti gli ospiti del Mercato saranno invitati a degustare la mega-torta, tra balli e spettacoli in un clima di festa.