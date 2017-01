Palermo, 27 gen. (askanews) - "Come siamo usciti dal Welfare e come possiamo tornarci". E' questo il titolo del dibattito che si terrà domani, sabato 28 gennaio, alle 16 nell'Aula Rostagno del Palazzo delle Aquile a Palermo. Un incontro promosso dal senatore di Sinistra Italiana, Francesco Campanella, nel corso del quale interverrà la scrittrice Rosa Fioravante, autrice di "Quando è troppo è troppo! Contro Wall Street, per cambiare l'America, Bernie Sanders". Un momento di sintesi e confronto per ragionare su quali sfide deve affrontare oggi la sinistra e su come allontanarsi dall'autoreferenzialità dietro cui l'attuale classe dirigente si è trincerata. L'iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sui social network.

"Il sistema economico neoliberista - dice Campanella - ha radicalmente cambiato il volto della società occidentale, perché parcellizzando il lavoro ha reso più difficile la coscienza di classe fra lavoratori. È così che siamo arrivati a vivere in una società in cui pochissimi hanno troppo e il 99 per cento ha troppo poco. In questo contesto, la politica in Occidente si avvia a presentare sempre più due scelte fra il meno peggio. Il tertium non datur è la sinistra. Cioè quel polo che propone di rovesciare il cambiamento climatico, di redistribuire le ricchezze, di avere il pubblico che controlla l'economia e non il denaro che controlla la vita degli esseri umani".

"Alcuni segnali di avvio di nuove storie, anche a sinistra, ci sono - aggiunge Fioravante -. La campagna di Sanders negli Stati Uniti, il Labour di Corbyn, Podemos e Syriza in Europa e non solo. Per costruire queste nuove opzioni è necessario tornare a costruire il conflitto sociale organizzando gli inorganizzabili: cioè mettendo insieme i lavoratori tradizionali, quelli già presenti nei sindacati, e quella marea di working poors, di precari, di giovani disoccupati o occupati a condizioni da cottimo medievale. Contro una globalizzazione sbagliata non si scagliano solo le destre estreme che scaricano il suo peso su altri ultimi come i migranti, e che fomentano l'odio per il diverso, ma deve tornare a dire parole di condanna anche la sinistra. Lontano dalle élites e lontano dall'autoreferenzialità un po' compiaciuta che troppo spesso la ha caratterizzata negli ultimi trent'anni".