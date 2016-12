Palermo, 20 dic. (askanews) - Corleone, in provincia di Palermo, entra nella lista delle città italiane scelte da TIM per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare da casa e dall'ufficio la connessione superveloce fino a 100 Megabit al secondo in download.

Da oggi in molte aree della città sono già disponibili i servizi in fibra ottica per cittadini e imprese. Il programma di copertura sarà progressivamente esteso e raggiungerà oltre 4.000 unità immobiliari.

Il lancio commerciale a Corleone dei servizi in fibra ottica è il risultato degli importanti investimenti di TIM per la realizzazione in città della rete NGAN (Next Generation Access Network). L'azienda conferma infatti la volontà di sviluppare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese, per consentire sempre più un modello "digital life" ricco di prestazioni tecnologiche e applicazioni innovative basate sulle reti di nuova generazione.

