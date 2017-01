Roma, 13 gen. (askanews) - Supporto nella compilazione e nell'invio della domanda e criteri più flessibili nella scelta dell'istituto in cui iscrivere i propri figli. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fornito oggi, con un'apposita circolare, le indicazioni per le iscrizioni a scuola nelle regioni colpite dal terremoto. Le famiglie che risiedono nei comuni colpiti dal sisma in Abruzzo, nel Lazio, nelle Marche e in Umbria potranno indicare nel modulo di domanda più istituti per poi fare la scelta definitiva in un secondo momento, secondo i termini che saranno indicati dal Miur con una successiva circolare.

Le opzioni di scelta - precisa il ministero - sono due se l'iscrizione riguarda la scuola dell'infanzia, tre per le classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado. Per le famiglie delle aree colpite dal sisma le opzioni indicate non andranno messe in ordine di priorità: i genitori potranno scegliere in un secondo momento la destinazione definitiva, tenendo conto delle proprie situazioni abitative e di lavoro. Le scuole e gli Uffici Scolastici Territoriali forniranno tutto il supporto necessario ai genitori che ne hanno bisogno per la compilazione e l'invio della domanda.

Per il prossimo anno scolastico le iscrizioni potranno essere effettuate - così come previsto dall'annuale circolare del Miur - dalle ore 8.00 di lunedì 16 gennaio alle ore 20.00 di lunedì 6 febbraio prossimo. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente on line, tramite il portale (www.iscrizioni.istruzione.it) per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado ed è obbligatoria per le scuole statali e facoltativa per le paritarie. Rimane valida la procedura cartacea per le scuole dell'infanzia. Da lunedì scorso, 9 gennaio, per le famiglie è possibile registrarsi al portale e ottenere le credenziali da utilizzare al momento dell'iscrizione.