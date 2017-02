Roma, 3 feb. (askanews) - L'Assemblea generale della FLC CGIL ha eletto, col 75% dei voti, la nuova segreteria nazionale, a due mesi dall'elezione del segretario generale Francesco Sinopoli. La segreteria - informa un comunicato Cgil - è composta da Anna Fedeli e Anna Maria Santoro, già componenti della segreteria, Gigi Caramia, Pino Di Lullo, Gabriele Giannini, Maristella Mortellaro, Francesca Ruocco.

La nuova segreteria nazionale risponde ai criteri di rinnovamento generazionale, parità di genere, competenze, rappresentanza dei territori. Ad essa è affidato il compito di affrontare, con l'intera organizzazione sindacale della FLC CGIL, alcune sfide importanti: la valorizzazione dei settori della Conoscenza, la scuola, l'università, la ricerca, l'alta formazione artistica e musicale, come uno dei volani principali per lo sviluppo del Paese, battendosi per maggiori investimenti pubblici; il rinnovo del contratto nazionale di lavoro; la stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari; i referendum della CGIL su voucher e appalti, insieme con le iniziative legate alla "Carta dei diritti universali del lavoro". Sarà forte infine anche l'impegno per rappresentare al massimo delle possibilità lavoratrici e lavoratori della Conoscenza e per dare risposte,