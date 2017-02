Roma, 9 feb. (askanews) - Fondi per affrontare il problema della sicurezza delle scuole nelle zone sismiche, che non può essere lasciato sulle spalle dei sindaci, regole che diano indicazioni ai Comuni rispetto alle modalità di organizzazione del servizio mensa e superino il sistema del "panino da casa", certezze sul futuro di licei musicali e accademie delle belle arti nel processo di statizzazione in corso. Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, sollecita le azioni e raccoglie gli impegni della ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli che ha partecipato ai lavori della commissione Istruzione, Politiche educative ed Edilizia scolastica di Anci. Fedeli ha annunciato che il ministero sta lavorando a linee guida che, pur nel rispetto dell'autonomia, salvaguardino alcuni aspetti fondamentali delle mense scolastiche, tenendo nella dovuta considerazione l'educazione alimentare che il "pasto fai da te" non può garantire. "Siamo onorati di averla qui - ha esordito Decaro - noi sindaci non vogliamo rivolgerle lamentele ma abbiamo sollecitazioni e proposte. Soprattutto riguardo alla necessità di semplificare le procedure per l'utilizzo dei fondi". Rispetto all'obbligo di certificazioni antincendio per gli edifici scolastici, prorogato al 31 dicembre di quest'anno, il presidente ha aggiunto che "c'è comunque bisogno di una programmazione, a nostro parere un 'piano' triennale, per affrontare e risolvere definitivamente la questione. Peraltro ci sono risorse disponibili in bilancio, occorre solo liberarle". Ad incombere sugli amministratori, come sottolineato anche dal presidente del Consiglio nazionale di Anci, Enzo Bianco, è l'allarme lanciato dalla commissione Grandi Rischi sui possibili ulteriori episodi sismici nelle zone del centro Italia già colpite nei mesi scorsi: "Convochiamo tavoli specifici presso le prefetture - ha ribadito il presidente dell'Anci - per condividere un modus operandi comune che ci porti a verificare le condizioni degli edifici pubblici, condividendo con tutti i livelli istituzionali gli sforzi da intraprendere per procedere con le verifiche".(Segue)