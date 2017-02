Roma, 16 feb. (askanews) - #Sbloccascuole2017: ancora pochi giorni per realizzare scuole nuove, sicure, belle. E' la presidenza del consiglio che ricorda come gli enti locali abbiano tempo fino al 20 febbraio per la domanda di spazi finanziari.

"Messa in sicurezza degli istituti, bonifica dell'amianto ma anche adeguamento e miglioramento antisismico. O ancora la costruzione di nuove scuole moderne, sicure, efficienti, esempi di un'architettura innovativa che favorisca la nuova didattica e l'apertura della scuola al territorio": questi - ricorda la presidenza con la Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica - sono i progetti che gli enti locali, proprietari e gestori degli immobili scolastici, possono realizzare grazie all'operazione #Sbloccascuole2017, prevista dalla legge di bilancio 2017, che assegna spazi finanziari alle Amministrazioni, per il triennio 2017-2019. Trecento milioni sono destinati in modo specifico a interventi di edilizia scolastica.

Le domande - si ricorda - si possono inviare entro la data perentoria del 20 febbraio 2017 alla Struttura di Mmissione per l'edilizia scolastica della Presidenza del consiglio dei ministri accedendo al sit monitoraggio.anagrafeedilizia.it. (Segue)