Roma, 8 feb. (askanews) - Mozioni approvate dal Parlamento presentate da esponenti di tutti i partiti di maggioranza e di opposizione. Pareri favorevoli del governo. Impegni formali davanti alle Camere dei rappresentanti degli esecutivi che si sono succeduti in questa legislatura. Tutte le istituzioni nazionali si sono impegnate formalmente ad occuparsi della questione Sardegna, colpita dalla crisi sociale, economica e occupazionale più duramente di qualsiasi altra regione italiana. Domani, giovedì 9 febbraio, alle ore 10.30, presso la sala stampa della Camera dei deputati, il deputato Roberto Capelli ed il senatore Luciano Uras terranno una conferenza stampa per rendere noto il bilancio di quanto è stato effettivamente fatto in seguito ai tanti impegni assunti dalle istituzioni nazionali nel corso dell'attuale legislatura.