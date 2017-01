Roma, 9 gen. (askanews) - Parte dall'Olanda la campagna di promozione fieristica 2017 della Sardegna in Europa. Da domani a domenica 15 gennaio, a Utrecht, 21 operatori isolani accreditati dall'assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, tra cui hotel e catene alberghiere, campeggi, tour operator, consorzi, società di servizi e associazioni - compresa la Faita in rappresentanza delle strutture all'aria aperta - proporranno la loro offerta nello stand Sardegna Endless Island negli spazi espositivi della Vakantiebeurs.

Numeri in crescita. Alla 'fiera delle vacanze' più importante dei Paesi Bassi, la Regione intende porre le basi per consolidare i numeri positivi dall'Olanda, settimo mercato internazionale per l'isola nel 2016. Da gennaio a ottobre dell'anno appena trascorso sono stati registrati oltre 53 mila arrivi che, con una permanenza media di circa quattro giorni, hanno generato 227 mila presenze: oltre diecimila in più rispetto al 2015 (+5%). Un dato che ha contribuito al generale e notevole aumento dei flussi stranieri in Sardegna nel 2016: nei primi dieci mesi dell'anno sono stati raggiunti oltre sei milioni e mezzo di presenze estere, ossia 13 per cento in più dello stesso periodo del 2015.(Segue)