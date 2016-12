Roma, 22 dic. (askanews) - Smantellata la filiera di approvvigionamenti gestita da soggetti di origine straniera radicata in Sardegna. In particolare, si legge in una nota della Guardia di finanza, è stato individuato un capannone situato nell'Hinterland Cagliaritano, che costituiva base di smistamento di merce non sicura, giocattoli e prodotti elettrici decorativo natalizi, nonché merce recante marchi contraffatti. L'operazione di servizio condotta dai Finanzieri dei Comandi Provinciali di Cagliari e Sassari ha consentito di individuare il flusso commerciale di approvvigionamento della merce e di sequestrare oltre 4 milioni di articoli relativi agli addobbi natalizi e luminarie decorative, oltre 1.000.000 di giocattoli privi dei requisiti di sicurezza, recanti marchi contraffatti delle principali società di produzione", nonché altri generi di prodotti recanti il marchio "CE" contraffatto.