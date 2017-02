Roma, 13 feb. (askanews) - La Sardegna è la prima Regione in Italia a essersi dotata di una legge per la Semplificazione che applica la legislazione nazionale in materia all'interno dell'autonomia statutaria: è quanto emerso dall'incontro organizzato oggi a Cagliari dall'assessorato dell'Industria che ha messo a confronto giunta e comuni per discutere delle novità inserite nel provvedimento approvato nell'ottobre scorso e entrato in vigore l'11 novembre dell'anno scorso.

"Sardegna virtuosa e protagonista di nuove proposte nello scenario nazionale", secondo quanto affermato dalla direttrice del servizio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento funzione pubblica, Silvia Paparo. Tra le novità introdotte dalla legge c'è l'istituzione dello Sportello unico per le attività produttive e l'attività edilizia (Suape) che riunisce le competenze esercitate dallo Sportello per le attività produttive (Suap) e le competenze relative all'edilizia privata. (Segue)