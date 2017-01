Roma, 23 gen. (askanews) - Due milioni di euro dalla Regione Sardegna per mitigare il rischio idrogeologico in tre Comuni che, presentando la documentazione su situazione attuale e possibili rischi, negli scorsi mesi hanno chiesto finanziamenti per poter intervenire. Nei giorni scorsi, l'assessore dei Lavori Pubblici Paolo Maninchedda ha firmato le ordinanze per destinare un milione di euro al comune di Cuglieri, 800mila euro a Triei e 217mila euro a Iglesias. Per quanto riguarda Cuglieri, i siti di intervento sono localizzati all'interno delle aree perimetrate a rischio frane individuate nella variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino Coghinas-Mannu-Temo. Gli 800mila euro destinati a Triei saranno invece utilizzati per la mitigazione del rischio idrogeologico sulla strada provinciale Triei-Baunei. A Iglesias, infine, gli interventi sono destinati al contenimento dei fenomeni di crollo nelle zone a rischio frana.

