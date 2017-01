Roma, 9 gen. (askanews) - Le condizioni di salute di Francesco Pigliaru migliorano. Il Presidente della Regione Sardegna resta in ospedale per proseguire la terapia.

Ecco il bollettino medico del Direttore Sanitario Aziendale dottor Vinicio Atzeni: "Il Presidente Prof. Francesco Pigliaru è in cura presso l'Ospedale San Michele dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, attualmente in regime di ricovero, per una patologia immunologica. Il quadro clinico, iniziato con un interessamento delle vie respiratorie, è attualmente in fase di remissione ma richiede ancora un periodo di riposo e cure".