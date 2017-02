Cagliari, 2 feb. (askanews) - "L'impugnazione della legge di Variazione di Bilancio 2016 decisa dal Consiglio dei Ministri ce la aspettavamo: dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla Finanziaria 2016 è infatti tecnicamente inevitabile fare lo stesso con le leggi che da quella discendono, come appunto la variazione di bilancio". Lo dice l'assessore della Programmazione e del Bilancio della Sardegna, Raffaele Paci. "I risultati di gestione sono corretti, è bene precisarlo, ma procederemo con il riallineamento formale che ci viene richiesto. Detto questo, faccio notare che lo Stato continua a impugnare leggi solo per mere questioni formali. Le nostre rivendicazioni, che porteranno all'impugnazione della legge di stabilità nazionale 2017 come già avevamo fatto per quella dell'anno scorso, si concentrano invece su questioni esclusivamente sostanziali, come sono la Vertenza Accantonamenti, la Vertenza Province e la Vertenza farmaci innovativi per il mancato riconoscimento di pari diritti dei cittadini sardi rispetto agli altri", conclude.