Roma, 24 gen. (askanews) - Via libera a nuovi interventi per un totale di 40 milioni di euro all'interno del Piano regionale Infrastrutture della Sardegna. L'ha deciso la Giunta su proposta dell'assessore dei Lavori Pubblici Paolo Maninchedda. La disponibilità dei 40 milioni è dovuta alla decisione di spostare all'interno del Patto per la Sardegna il finanziamento di alcune opere inizialmente inserite nel Piano regionale finanziato col mutuo.

A causa della complessità di procedure e dunque della necessità di tempi di realizzazione più lunghi di quelli consentiti dalla legge, alcuni interventi del mutuo per un totale di 40 milioni rischiavano infatti di essere definanziati e dunque di restare incompiuti. L'Esecutivo ha perciò deciso di proteggerli con i finanziamenti del Patto firmato a luglio con il governo, che consente tempi più lunghi di realizzazione delle opere: lo spostamento degli interventi sul Patto ha consentito di liberare 40 milioni all'interno del mutuo per interventi urgenti da realizzare in tempi rapidi.

