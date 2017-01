Cagliari, 5 gen. (askanews) - "Risponderò volentieri nelle sedi istituzionali opportune all'interpellanza annunciata ieri da alcuni consiglieri regionali di opposizione sull'Avviso Diamante, ma in attesa di quel momento è bene correggere da subito un equivoco alimentato dalle loro dichiarazioni: i due milioni di fondi europei che finanziano l'avviso non sono in alcun modo sottratti a progetti per cittadini sardi, ma sono riservati dal Fondo Sociale esclusivamente a queste finalità. O si spendono così, o si rendono". Così l'assessore regionale sarda del Lavoro Virginia Mura commenta l'iniziativa annunciata da consiglieri di centrodestra, in merito alle critiche alla misura pubblicata a fine anno dall' assessorato regionale del Lavoro e rilanciate oggi da alcuni organi di stampa nazionali e regionali.

"Il problema - spiega l'assessore Mura - è semmai l'opposto: l'esiguità delle risorse. Dall'Europa sarebbe auspicabile avere più fondi a disposizione per fronteggiare un'emergenza che è prima di tutto umanitaria. Offrire percorsi a chi vuole integrarsi nella nostra società è e resta l'antidoto a violenza e intolleranza". "Diamante Impresa" è stato pubblicato lo scorso 30 dicembre dall'Assessorato regionale del Lavoro. L'Avviso ha come beneficiari soggetti con significativi livelli di competenze ed esperienze (soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale, Agenzie formative, associazioni temporanee di impresa) che mettano in campo progetti di supporto alla creazione d'impresa (sia per aspiranti imprenditori che per lo start up di iniziative imprenditoriali) per cittadini di Paesi Terzi, destinatari degli interventi. Si tratta di un progetto innovativo, che supera la logica di "elargizione di elemosine", a favore degli stranieri presenti nel nostro territorio che vogliono integrarsi nelle nostre società. La misura è finanziata con 2 milioni di euro attinti dal POR FSE 2014 - 2020 - Asse prioritario 1 - Occupazione - Obiettivo specifico 8.4 "Accrescere l'occupazione degli immigrati" - Azione 8.4.3 "Percorsi per la creazione d'impresa".