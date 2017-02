Roma, 18 feb. (askanews) - "Gentiloni si presenta con 18 milioni in mano a Cagliari dopo che, con l'annosa questione delle entrate, Roma ha scippato ai sardi centinaia di milioni di euro. Non interessa ad alcun sardo, residente o emigrato, ricevere la carità ed in cambio essere trattato da colonia. Quei soldi non sono un aiuto, sono un insulto. Un insulto ad un popolo che non ha mai chinato la testa, né chiesto niente a nessuno, salvo la propria autonomia e giustizia. Per questo la visita del primo ministro mi pare molto negativa: serve solo a propalare antichi ed odiosi pregiudizi". Così in una nota l'europarlamentare di Fi, Stefano Maullu.