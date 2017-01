Roma, 30 gen. (askanews) - Il Consiglio regionale della sardegna si riunirà il primo febbraio alle 16 in seduta ordinaria, come previsto dall'articolo 20 dello Statuto. Tra gli argomenti in discussione, All'ordine del giorno, l'elezione di alcuni segretari dell'ufficio di presidenza e la sostituzione di alcune componenti della Commissione regionale per le pari opportunità. Seguirà l'esame della risoluzione, approvata in Quinta commissione, sulla grave crisi del settore lattiero-caseario. L'Aula, infine, esaminerà la mozione 278 sul rischio chiusura del Centro sclerosi multipla dell'Ospedale Binaghi di Cagliari.

Domani 31 gennaio torneranno invece al lavoro le commissioni permanenti.

In mattinata, alle 10, la Terza "Bilancio", guidata da Franco Sabatini, proseguirà le audizioni sulla Manovra 2017. La Commissione sentirà i rettori delle Università di Cagliari e Sassari e i rappresentanti del Consorzio Universitario di Sassari e Nuoro e dell'Ausi.

Alla stessa ora è convocata la seduta della Sesta Commissione "Salute e politiche sociali" presieduta da Raimondo Perra. In programma l'audizione dell'assessore alla Sanità Luigi Arru sulle parti di competenza della finanziaria 2017-2019.

Alle 11,30, si riunirà la Seconda guidata da Gavino Manca per l'esame della parti di competenza della Manovra 2017-2019

Sempre martedì, ma nel pomeriggio, si riuniranno anche la Prima e Quinta.(Segue)