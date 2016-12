Roma, 30 dic. (askanews) - La Centrale regionale di committenza della Sardegna oggi ha pubblicato sul Sistema Dinamico d'Acquisizione della Pubblica Amministrazione l'appalto per la fornitura di prodotti farmaceutici, prima iniziativa a carattere unitario per tutte le Aziende sanitarie del territorio regionale. Lo rende noto la Regione Sardegna con un comunicato.

La procedura, volta all'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici utilizzati sia in ambito ospedaliero che nella distribuzione territoriale, è suddivisa in 1.765 lotti per un valore complessivo di un miliardo 352 milioni 583mila euro (IVA esclusa) e si inserisce nell'ambito delle iniziative che il soggetto aggregatore regionale ha pianificato nel periodo 2016-2017, con l'obiettivo di contribuire alla razionalizzazione della spesa sanitaria.

