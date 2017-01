Roma, 24 gen. (askanews) - Sale ancora la disponibilità finanziaria della Regione Sardegna per venire incontro ai territori delle zone interne colpiti, la scorsa settimana, dalle eccezionali nevicate. Lo comunica la Regione stessa con una nota, spiegando: ai due milioni di euro della legge 28, gestita dalla Protezione civile, e al milione di euro della legge 26 dell'assessorato della Difesa dell'Ambiente, dedicato per il ristoro dei danni ai privati e alle attività produttive, si aggiungono altri 2 milioni in dotazione immediata dell'assessorato dell'Agricoltura. Una volta dichiarato lo stato di Calamità naturale da parte dei Comuni colpiti e una volta giunte le indicazioni sui danni subiti alle aziende agricole partiranno sul campo le verifiche della task force di tecnici regionali, messi a disposizione dalle Agenzie Argea e Laore. Sulla base dei riscontri operati nei territori, l'assessorato dell'Agricoltura disporrà inoltre della Misura specifica, la 5, all'interno del Programma di sviluppo rurale dedicata proprio al "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali".

