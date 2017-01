Roma, 16 gen. (askanews) - In merito all'applicazione della L.R. 18/2016 con la quale è stato istituito in Sardegna il Reddito di Inclusione Sociale (Reis), la Regione precisa che "i Comuni hanno piena facoltà di adottare già da ora tutti gli atti che rientrano nei compiti loro assegnati dalla legge, secondo le priorità previste dalla delibera di dicembre della giunta regionale". Lo sottolinea, con una nota, l'Assessorato delle Politiche sociali, aggiungendo che "l'adempimento di questi passaggi da parte delle Amministrazioni rende maggiormente efficiente e celere il procedimento nei confronti dei cittadini in attesa di risposte alla condizione di disagio e deprivazione materiale. A breve verrà inviata una comunicazione contenente ulteriori specificazioni relative alle procedure".