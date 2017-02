Roma, 16 feb. (askanews) - La Regione Sardegna apre ufficialmente con il governo una nuova Vertenza Sardegna "a tutela delle sue finanze e si appresta a scrivere un Patto con lo Stato che consenta di tenere in cassa i propri soldi e usarli per realizzare programmi di investimento e di crescita": lo ha spiegato l'assessore della Programmazione e Bilancio Raffaele Paci ha tracciato il percorso, oggi a Roma, incontrando il sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio Bressa.

Si lavora dunque a un nuovo Patto Stato-Regione che, a partire dal 2018 - spiega la regione - preveda una drastica riduzione degli accantonamenti e l'avvio di un percorso per l'assunzione delle piene funzioni sulla finanza locale. Ma già per il 2017 si punta ad alcune risposte immediate: l'accesso ai Fondi per le Regioni, a quello per Province e città Metropolitane e al Fondo nazionale per i farmaci innovativi. "Oggi abbiamo avviato un percorso importante che vogliamo porti ad alcuni risultati già quest'anno, alla definizione di nuove condizioni sulla gestione delle finanze e sulla tutela dei diritti dei cittadini sardi", ha spiegato l'assessore Paci, sottolineando: "Abbiamo trovato una buona apertura da parte del governo sia rispetto alle richieste per quest'anno che su quelle in prospettiva. Entro un paio di settimane ci incontreremo di nuovo, dossier alla mano, per stringere i tempi e accelerare il più possibile. L'ho detto molto chiaramente a Bressa: 684 milioni di accantonamenti sono troppi e, nel momento in cui diventano fissi invece che essere una tantum, di fatto si stanno stravolgendo anche le norme statutarie. Sono cifre eccessive e la Sardegna ha invece tutto il diritto a realizzare con quei soldi politiche di sviluppo". (Segue)