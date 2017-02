Per adeguamento del Piano urbanistico comunale

Roma, 20 feb. (askanews) - L'assessore dell'Urbanistica della Regione Sardegna Cristiano Erriu e il sindaco di Loiri Porto San Paolo Giuseppe Meloni hanno firmato il protocollo d'intesa per l'adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale. Nel corso dell'incontro che si è tenuto nell'aula consiliare di Porto San Paolo, aperto alla partecipazione dei cittadini, sono state illustrate le principali linee di indirizzo della pianificazione territoriale, in un Comune che presenta forti elementi di specificità.

"Prosegue l'attività della Regione nell'assicurare assistenza tecnico-giuridica ai Comuni caratterizzati da specifiche problematiche in campo pianificatorio", ha sottolineato l'assessore Erriu, spiegando: "Nell'ottica di una cooperazione volta all'esercizio coordinato delle attività di tutela e valorizzazione del paesaggio e di pianificazione urbanistica, e nella prospettiva di velocizzare il percorso di approvazione, da tempo il nostro assessorato svolge un ruolo di coordinamento delle attività per il miglioramento della qualità paesaggistica, la riqualificazione ambientale del territorio e il rafforzamento delle identità dei luoghi, in affiancamento alle amministrazioni comunali".