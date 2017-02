Come fanno a lasciare Paese in 7 giorni? Diventeranno clandestini

Milano, 22 feb. (askanews) - "Sono rimasto stupefatto nel leggere la rassegna stampa e le prime pagine dei giornali stamattina. Ho richiamato più volte in compagnia e nella realtà è successo molto poco. E' stato rubato un telefonino e rotta una poltrona è tutto qui, non c'è altro. Da lì a montare questo caos mediatico su questa vicenda il passo è lungo". Vincenzo Onorato, presidente del gruppo Onorato Armatori, racconta il giorno dopo la sua versione dei fatti a proposito dell'episodio verificatosi sulla nave Janas, partita lunedì sera da Cagliari e arrivata martedì mattina a Napoli con a bordo una 50ina di extracomunitari alcuni dei quali destinatari del provvedimento di espulsione. Le cronache raccontano di "una notte da incubo" trascorsa dai passeggeri della Janas in compagnia dei migranti.

Onorato (che sulle sue navi dà lavoro solo a personale italiano) non solo minimizza ma si schiera dalla parte dei migranti, distinguendo chi delinque da chi cerca solo di sopravvivere con un lavoro dignitoso: "Io sono solito dire mai fuori dall'Europa ma non in questa Europa. La colpa non è dei migranti ma dell'Europa. Questi sono espulsi dal Paese e hanno comprato un biglietto regolare per essere trasferiti nel Continente. Loro hanno 7 giorni per lasciare il Pese ma come fanno? Questi diventano clandestini".

"A questa gente - prosegue Onorato - dobbiamo trovare uno sbocco. Non credo che costruendo muri noi fermeremo questo fenomeno anzi lo faremo aumentare rendendoli pericolosi per la nostra società". La verità, per l'armatore di origini napoletane, è che in Europa "siamo abbandonati a noi stessi. Pensare di costruire muri in mare è impossibile. Bisogna gestire il fenomeno: quelli che arrivano sono dei disperati e da disperati si comportano".