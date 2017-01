Roma, 23 gen. (askanews) - La sala operativa regionale integrata della Sardegna è operativa h24 per seguire la situazione di maltempo che segnala allerta gialla in Gallura e dei bacini Flumendosa-Flumineddu, estesa anche per rischio idrogeologico oltre che idraulico per tutta la giornata di domani.

Per quanto riguarda la situazione degli interventi - spiega la regione - a Olbia attualmente rimangono chiusi solo l'attraversamento stradale San Giovanni e il sottopasso in via Amba Alagi. Riaperto il ponte sul fiume Liscia tra Arzachena e Tempio.

Ad Arzachena chiusa una strada secondaria che conduce a una cava. Stanotte resterà chiusa la strada comunale Pascaredda a Calangianus. A Luogosanto è stata invece riaperta la strada statale 133, mentre continua a restare isolata la frazione in località "La Prugna": il Comune è in contatto con i residenti per intervenire in caso di necessità. A Villagrande Strisaili si è registrata una frana su una strada comunale in località "Cuai Su Lai".