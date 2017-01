Cagliari, 20 gen. (askanews) - Il Sistema regionale di Protezione civile, unitamente alla Prefettura di Nuoro, ha disposto l'invio di due elicotteri, uno dei Vigili del Fuoco che è già operativo e uno privato, per sostenere le operazioni di soccorso alla zootecnia a Urzulei e Orgosolo e, se necessario, anche in altri Comuni in emergenza.

Tutti gli operatori dell'Agenzia Forestas e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, non impegnati in compiti di assistenza urgente nei centri abitati, sono a disposizione dei sindaci dei Comuni in emergenza neve a supporto delle attività zootecniche.

All'interno dei Coc, i centri operativi comunali, saranno, invece, i primi cittadini a individuare le priorità per gli aiuti agli allevatori in difficoltà o per risolvere altre criticità. Gli operatori attualmente non impegnati in compiti di assistenza urgente e non già a disposizione dei sindaci, concentreranno quindi gli sforzi nell'attività di assistenza agli allevatori nelle aree non raggiungibili con normali automezzi.

Le Direzioni generali del Corpo Forestale e dell'Agenzia Forestas sono inoltre a disposizione dei sindaci dei Comuni, ancora coperti da spessa coltre nevosa, con tutti i mezzi operativi per aprire varchi o passare anche in presenza di neve per raggiungere le aziende agricole.

Tutte le singole operazioni saranno comunicate alla Sori, la sala operativa regionale integrata, che sta coordinando l'emergenza in tutta l'Isola.