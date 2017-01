Roma, 21 gen. (askanews) - A causa del maltempo resta alta l'attenzione in tutta la Sardegna e in particolare sul versante orientale. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione civile, a seguito dell'avviso del Dipartimento meteoclimatico dell'Arpas, ha emesso un avviso che mantiene il codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico sulle zone di allerta Flumendosa-Flumineddu e Gallura per tutta la giornata di domani, domenica 22 gennaio.

Declassata a giallo il codice dell'Iglesiente sino alla mezzanotte di oggi. Codice giallo, sempre sino alla mezzanotte, anche per il resto dell'Isola, tranne Montevecchio rimasto verde. (Segue)