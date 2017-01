Roma, 23 gen. (askanews) - La Sori, sala operativa regionale integrata, sta seguendo in h24 la situazione di allerta gialla in Gallura e Flumendosa-Flumineddu, inizialmente per solo rischio idraulico. Il Centro funzionale decentrato, sulla base del bollettino di criticità, ha appena emesso un nuovo avviso a codice giallo sulle stesse zone per rischio, oltre che idraulico, anche idrogeologico a partire dalle 14 di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 24 gennaio, sino alla mezzanotte.

Dalla Gallura si segnalano alcuni ponti sommersi in strade secondarie (il ponte sul Rio San Girolamo a Olbia e il ponte che va sul fiume Liscia tra Arzachena e Tempio). Alcuni allagamenti, a seguito dell'esondazione di alcuni affluenti del Rio Siligheddu, hanno interessato strade e sottopassaggi di Olbia, dove il sindaco ha precauzionalmente chiuse le scuole. Chiuso l'attraversamento stradale San Giovanni per allagamento. Alcuni residenti sono stati invitati a spostarsi nei piani alti delle abitazioni come prevedono le norme di autoprotezione diramate dalla Regione. Edifici scolastici chiusi anche a Luogosanto, sempre in via precauzionale, dopo l'esondazione del Rio Baldu che ha provocato l'isolamento di una frazione. Pericoli per possibili esondazioni sulla strada statale 133, nel tratto a ridosso del fiume. A Calangianus continua a essere chiusa la strada comunale 'Pascaredda'.

Nella zona Flumendosa-Flumineddu, è arrivata da Orosei la richiesta di intervento per liberare la spiaggia dai detriti di legna trasportati dai fiumi ingrossati.

Nel Nuorese si procede al ripristino della viabilità rurale a Orgosolo e Fonni. In quest'ultimo paese si segnala la presenza di turisti e curiosi. A Nuoro si procede con la verifica degli edifici scolastici e con interventi sulla viabilità nelle zone di Oliena, Dorgali, Siniscola, Lodè, Lula, Sant'Anna e del monte Ortobene.

Risultano chiuse le strade provinciali 45 tra Sologo e il bivio Marreri e 46 in agro di Oliena (ponte di Oloè).