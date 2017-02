Ajaccio, 7 feb. (askanews) - E' stato firmato ad Ajaccio un Accordo tecnico che formalizza gli scambi tra le autorità veterinarie della Corsica e della Sardegna. A rappresentare la Regione era presente il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, Alberto Laddomada. "Un adeguato controllo di malattie ormai endemiche nel bacino del Mediterraneo come la lingua blu, che rappresenta una minaccia costante per i nostri allevatori, richiede la massima cooperazione tra tutti i paesi interessati. L'accordo tra Sardegna e Corsica va in questa direzione, e a trarne vantaggio saranno entrambe le Isole", ha spiegato Laddomada. "E' un accordo molto positivo che rafforza i nostri legami con la Corsica, in linea con la volontà politica dei presidenti delle due isole, Pigliaru e Simeoni. Purtroppo, conosciamo bene quale impatto sociale possano avere le malattie animali in Sardegna, e questo accordo è uno strumento in più per migliorare il loro controllo ", ha aggiunto l'assessore della Sanità, Luigi Arru.

Il documento si apre con la premessa secondo la quale "la vicinanza geografica di Corsica e Sardegna, nonché gli importanti scambi commerciali tra le due isole, costituiscono un forte legame epidemiologico. La presenza di alcune malattie degli animali (peste suina africana, febbre catarrale ovina, West Nile, ecc.), così come la posizione delle due isole sentinelle del Mediteranno, giustificano un approccio armonizzato per il monitoraggio e il controllo delle malattie presenti o a rischio, e pertanto un necessario ravvicinamento delle autorità sanitarie locali". Le due Isole hanno stabilito di organizzare incontri annuali tra le Autorità: "dovrebbe tenersi - è stato scritto - almeno una riunione annuale tra le autorità regionali (DRAAF/SRAL della Corsica e Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Sardegna) alternativamente in Corsica e Sardegna, con la presenza dei rappresentanti delle autorità locali (DDCSPP della Corsica e Azienda tutela della salute della Regione Sardegna). In base agli argomenti all'ordine del giorno, scienziati e rappresentanti dei laboratori nazionali di referenza potrebbero accompagnare l'una o l'altra delegazione. Le organizzazioni regionali rappresentative degli allevatori e dei veterinari potranno essere coinvolte interamente o in parte in questi incontri".(Segue)